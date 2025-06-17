Работу волонтеров Восточного Подмосковья обсудили в Балашихе

В Балашихе прошло совещание, посвященное работе Регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья», под руководством Елены Жаровой, председателя Общественной палаты города и Комиссии по добровольчеству и вопросам СВО Общественной палаты Московской области. Встреча собрала координаторов волонтерского движения из Воскресенска, Ногинска, Серебряных Прудов, Реутова, Щелково, Лосино-Петровского и Люберец, а также консультанта Министерства информации и молодежной политики Подмосковья Даниила Тропкина.

Участники обсудили поддержку волонтеров, помогающих участникам СВО, обменялись опытом и наметили планы на будущее.

«Балашиха стабильно входит в топ-10 муниципалитетов региона по развитию добровольчества, согласно ежеквартальному рейтингу», — отметил Даниил Тропкин, подчеркнув важность координации и усиления работы в ключевых направлениях.

Волонтерское движение в Подмосковье активно развивается с 2020 года, когда в Балашихе был создан Региональный ресурсный центр, объединивший около 30 муниципалитетов. Сегодня в области действует 10 таких центров, а в добровольческой деятельности участвуют порядка 50 тысяч человек. Поддерживаемое губернатором Андреем Воробьевым движение объединяет людей разных возрастов и профессий, помогая тем, кто нуждается в поддержке.

«Мы планируем проводить такие встречи ежеквартально для обмена опытом. Наш центр — это место притяжения для активных и инициативных людей. Каждый может присоединиться к добрым делам через портал volonter.mosreg.ru или мой Telegram-канал», — сказала Елена Жарова.

Число желающих стать волонтерами продолжает расти. Движение «Волонтеры Подмосковья» остается важной платформой для реализации социальных инициатив и поддержки жителей региона.