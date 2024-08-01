Работу учреждений культуры и спорта возобновят в Белгороде

Гладков: в Белгороде с 1 августа возобновят работу учреждений культуры и спорта

Оперативный штаб в Белгороде принял решение возобновить работу учреждений культуры и спорта с 1 августа при определенных условиях. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

«На заседании оперштаба в среду приняли решение о возобновлении работы учреждений спорта и культуры в городе Белгороде с 1 августа. С обязательным соблюдением мер безопасности, <…> а также с письменного согласия родителей», — подчеркнул он.

В марте этого года Гладков объявлял о приостановке занятий в секциях и кружках в 30-километровой зоне от государственной границы в связи с обстрелами со стороны украинских боевиков.

Ранее в четверг дроны ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области. По информации Гладкова, среди местных жителей никто не пострадал.