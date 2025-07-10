Работу трех московских аэропортов временно ограничили

В Домодедове, Внукове и Жуковском ввели временные ограничения

В аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — подчеркнул он.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении летевшего на столицу беспилотника. На месте падения обломков уже работают специалисты экстренных служб.

По данным Mash, в трех аэропортах ввели план «Ковер». А самолет Uzbekistan Airways, выполнявший рейс Ташкент — Москва, перенаправили в аэропорт Нижнего Новгорода.

Днем 10 июля силы ПВО сбили три БПЛА, которые летели в направлении Москвы. Обошлось без пострадавших, информация о каких-либо разрушениях не поступала.