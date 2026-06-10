Работу пришкольных лагерей в Чебоксарах приостановили после ракетной атаки

Детские пришкольные лагеря временно приостановили работу в связи с ракетной атакой на Чебоксары. Об этом в «Максе» заявил глава города Станислав Трофимов.

Управление образования администрации обратилось к горожанам с просьбой не приводить детей в пришкольные лагеря и детские сады до особого распоряжения. Мэр добавил, что после полной отмены опасности учреждения заработают в штатном режиме. О времени открытия предупредят через официальные каналы и классных руководителей.

Позже Трофимов написал, что все экстренные службы находятся в режиме повышенной готовности. В городе отменили ракетную опасность, но опасность атаки БПЛА сохраняется.

В связи с ЧП в Чебоксарах ввели временные ограничения движения для пешеходов и автомобилей на проспектах Яковлева и Мира, улицах Ленинского Комсомола и Хавешской. Глава города попросил жителей планировать свои маршруты с учетом этих мер.