Работу мобильного интернета ограничили в Орловской области

Клычков объявил об ограничении работы мобильного интернета в Орловской области

В Орловской области ограничили работу мобильного интернета в связи с массированными атаками украинских беспилотников на регион. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Андрей Клычков.

«Вооруженные силы Российской Федерации приняли решение о введении временных ограничений в предоставлении услуг связи и работе мобильного интернета на территории региона. Решение непростое, но необходимое», — написал он.

Клычков попросил жителей области отнестись к ситуации с пониманием. По его словам, обеспечение безопасности жителей, инфраструктуры и предприятий — важнее всего.

«Как только оперативная обстановка позволит — доступ восстановят в полном объеме», — добавил губернатор.

Ночью 22 мая средства ПВО сбили 105 беспилотников над российскими регионами. Над Орловской областью, заявляли в Минобороны, уничтожили 14 дронов.