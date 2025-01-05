Работу еще трех российских аэропортов временно ограничили

В Нижнекамске, Ижевске и Перми ввели временные ограничения на работу аэропортов для обеспечения безопасности полетов гражданских судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко .

«Временные ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов ввели в аэропортах Нижнекамска, Ижевска и Перми. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы», — написал он в Telegram-канале.

Кореняко добавил, что службы аэропортов, авиадиспетчеры и экипажи судов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, — для них это главный приоритет. При этом с 08:30 в штатном режиме продолжил работу аэропорт в Саратове, где раньше также действовали ограничения.

Ранее 5 января Росавиация также наложила ограничения на работу аэропорта в Казани для обеспечения безопасности полетов гражданских судов. Воздушная гавань в столице Татарстана не принимала и не отправляла рейсы.