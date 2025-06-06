Работников социальной сферы поздравили в Серпухове с профессиональным праздником

Врип главы городского округа Серпухов Алексей Шимко поздравил работников и ветеранов социальной сферы с профессиональным праздником. Их наградили благодарственными письмами.

В церемонии приняли участие депутат Московской областной думы Татьяна Карзубова, депутат Совета депутатов Андрей Тихонов, начальник Окружного управления социального развития № 17 Министерства социального развития Московской области Ирина Ермакова, руководитель Единого центра поддержки участников специальной военной операции и членов их семей Лидия Халачева, председатель Серпуховской территориальной организации Общероссийского Профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания Российской Федерации Галина Улитина и Благочинный Серпуховского церковного округа, отец Дионисий.

В Окружном управлении социального развития городского округа Серпухов трудятся свыше 600 человек. Более сотни тысяч жителей муниципалитета получают поддержку, им предоставляют свыше сотни разных услуг. Управление помогает многодетным семьям, ветеранам и пенсионерам, а также жителям с ограниченными возможностями здоровья. Отдельное внимание уделяют участникам специальной военной операции и их семьям. Не забывают и о детях, оставшихся без попечения родителей: сегодня свыше 800 ребят находятся под опекой управления соцразвития. Специалисты поддерживают приемные семьи, помогают с усыновлением.

«Спасибо за тепло сердец, за неравнодушие, чуткость и внимательность к каждому жителю», — поблагодарил Алексей Шимко.