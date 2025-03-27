Работников культуры и искусства наградили в Солнечногорске

В Культурно-досуговом центре «Тимоново» в Солнечногорске состоялся торжественный прием, посвященный Дню работка культуры в России. Гостям вручили почетные грамоты и благодарственные письма за вклад в развитие молодежи.

В Солнечногорске в сфере культуры трудятся около 400 человек, среди которых 21 имеет звание заслуженного работника культуры Московской области. Есть в округе и заслуженные работники культуры, артисты Российской Федерации.

Каждый год педагоги организуют и проводят более пяти тысяч мероприятий. Вместе со своими учениками они становятся победителями и лауреатами международных, всероссийских и областных фестивалей и конкурсов.

«Театр „Галатея“, детская школа искусств, дома культуры, библиотеки, более 300 студий и кружков, в которых почти 5000 участников — живые центры вдохновения. Благодаря вам здесь зажигаются новые звезды, дети находят свое призвание, а жители округа получают возможность приобщиться к прекрасному», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

С профессиональным праздником работников культуры Солнечногорска поздравили первый заместитель главы округа Кирилл Типографщик, заместитель главы Виктория Куракова и председатель Совета депутатов Марина Веремеенко.