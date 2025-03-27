Работников культуры и искусства наградили в Солнечногорске
В Культурно-досуговом центре «Тимоново» в Солнечногорске состоялся торжественный прием, посвященный Дню работка культуры в России. Гостям вручили почетные грамоты и благодарственные письма за вклад в развитие молодежи.
В Солнечногорске в сфере культуры трудятся около 400 человек, среди которых 21 имеет звание заслуженного работника культуры Московской области. Есть в округе и заслуженные работники культуры, артисты Российской Федерации.
Каждый год педагоги организуют и проводят более пяти тысяч мероприятий. Вместе со своими учениками они становятся победителями и лауреатами международных, всероссийских и областных фестивалей и конкурсов.
«Театр „Галатея“, детская школа искусств, дома культуры, библиотеки, более 300 студий и кружков, в которых почти 5000 участников — живые центры вдохновения. Благодаря вам здесь зажигаются новые звезды, дети находят свое призвание, а жители округа получают возможность приобщиться к прекрасному», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.
С профессиональным праздником работников культуры Солнечногорска поздравили первый заместитель главы округа Кирилл Типографщик, заместитель главы Виктория Куракова и председатель Совета депутатов Марина Веремеенко.
В фойе культурно-досугового центра для собравшихся звучали музыкальные произведения, которые исполнил инструментальный ансамбль преподавателей Солнечногорской детской школы искусств. На праздничном концерте выступили творческие коллективы и солисты округа.
«14 лет я возглавляю учреждение культуры в Андреевке. С детства мечтал быть актрисой, и судьба привела меня в дом культуры. От всей души поздравляю всех своих замечательных коллег. Всем здоровья, счастья и творческого вдохновения», — рассказала директор Дома культуры «Андреевка» Наталья Ульянова.
Особую благодарность на мероприятии выразили тем, кто активно поддерживает бойцов специальной военной операции: выступает с концертами на передовой и в госпиталях, оказывает гуманитарную помощь и моральную поддержку, а также организует акции и выставки, прославляющие героев.