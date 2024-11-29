Работники фабрики в Люберцах передали волонтерам более 10 кг пряжи

Сторонники партии «Единая Россия» встретились с работниками фабрики «Пехорский текстиль». Мероприятие прошло в рамках партийного проекта «Предпринимательство».

Глава местного совета сторонников «Единой России» Елена Верховых рассказала, что активисты обсудили ряд вопросов с коммерческим директором предприятия Еленой Шапеевой. В числе тем разговора были организация профориентационных экскурсий для школьников и студентов, поддержка бизнеса и оказание помощи участникам специальной военной операции.

Коллектив фабрики передал для волонтеров Люберец более 10 кг специальной пряжи, из которой они свяжут для бойцов СВО теплые носки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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