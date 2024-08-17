Журналистов Rai отозвали в Италию после репортажа в Курской области

Руководство итальянской телерадиокомпании Rai приняло решение отозвать своих журналистов с Украины после сделанного в Курской области сюжета. Об этом сообщили на сайте издания.

«Компания решила временно вернуть журналистку Стефанию Баттистини и оператора Симоне Трайни в Италию для того, чтобы гарантировать безопасность и личную защиту», — отметили в сообщении.

При этом в Rai не считают, что репортаж в Курской области нарушает международное право. Факт пересечения границы также назвали якобы законным и соответствующим стандартам журналистики.

Ранее Федеральная служба безопасности РФ возбудила уголовное дело о незаконном пересечении российской границы в отношении двух итальянских журналистов.

МИД России выразило решительный протест послу Италии в РФ Чечилию Пиччони. В российском ведомстве указали, что итальянские журналисты переписали фактологию в своих репортажах.