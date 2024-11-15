Пытавшийся убить девушку из-за цвета волос уралец погиб в зоне СВО

В зоне проведения спецоперации погиб 32-летний Руслан Шишигин из Каменска-Уральского, сообщило издание Ura.ru . Журналисты напомнили, что прошлым летом молодой человек напал на девушку, потому что ему не понравилась ее внешность.

С военнослужащим простились 14 ноября, рассказали в городской мэрии. Его похоронили на Волковском кладбище.

«Двадцатого августа в ходе ожесточенных боев у населенного пункта Новоселовка Первая (ДНР) получил ранения, не совместимые с жизнью, рядовой Руслан Шишигин», — уточнили в пресс-службе администрации.

Авторы статьи напомнили, что Шишигин вместе с приятелем толкнули девушку в фонтан и угрожали ей расправой. Молодого человека отправили в колонию на три года — там он и подписал контракт с Минобороны.

Во время выполнения боевых задач в зоне СВО погиб разведчик Александр Толмачев. В Сергиевом Посаде прошел турнир по футзалу, посвященный памяти бойца.