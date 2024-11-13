Турнир по футзалу в память о герое СВО пройдет в Сергиевом Посаде

Соревнования по футзалу памяти разведчика Александра Толмачева пройдут 16 ноября в Сергиево-Посадском городском округе на арене спорткомплекса ЦСКА. Об этом рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

«Турнир состоится в память о воине-разведчике 25-й отдельной гвардейской мотострелковой Севастопольской Краснознаменной бригады имени Латышских стрелков Александре Толмачеве, а также с целью почтить память жителей Сергиево-Посадского городского округа, погибших при исполнении воинского долга в ходе СВО», — пояснили в ведомстве.

В турнире примут участие команды Министерства обороны России «Позитрон», Федеральной службе безопасности «Атом» и Министерства внутренних дел России «Система», а также клубы- участники первенства Подмосковья Сергиево-Посадского городского округа.

Гости соревнований — один из лучших защитников истории российского футбола Дмитрий Сенников и советский футболист и российский тренер Анатолий Коробочка.

Турнир состоится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».