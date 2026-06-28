Пытавшегося устроить теракт в Крыму полковника ГУР ликвидировали

Полковника Главного управления разведки Минобороны Украины Рустема Фахриева, причастного к организации попытки теракта в Крыму, ликвидировали. Об этом РИА «Новости» сообщили в силовых структурах.

«На Украине был ликвидирован полковник украинской военной разведки Фахриев Рустем Саитхалилович», — заявил собеседник агентства.

По его словам, Фахриев был активистом организации «Меджлис крымскотатарского народа»* и входил в число участников блокирования здания Совета министров Крыма в 2014 году. Также он состоял в батальоне «Аскер», затем — в батальоне «Донбасс-Украина».

По данным ФСБ, Фахриев причастен к организации попытки теракта на полуострове на одного из старших офицеров Минобороны. ГУР собиралось провести операцию 1 декабря 2025 года, планы удалось сорвать.

Ранее ФСБ предотвратила теракт в здании суда в Мариуполе.

*Запрещенная в России экстремистская организация.