«Пытались поднять моральный дух Украины». В США назвали причину атаки ВСУ Курска
Фриман: Зеленский решился на вторжение в Курскую область из-за отчаяния Киева
Владимир Зеленский решился на наступление на Курскую область, чтобы «вернуть энтузиазм и мотивацию» бойцам ВСУ. Такое заявление сделал бывший помощник министра обороны Соединенных Штатов Час Фриман в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«Политически, я думаю, Зеленский и компания пытались поднять моральный дух Украины, который очень низок, учитывая все потери, которые они понесли», — сказал он.
Фриман пояснил, что Зеленский таким способом хочет продемонстрировать своим западным союзникам, что он все еще готов сражаться с российской армией.
По словам Фримана, действия киевских властей — жест отчаяния.
Ранее газета The Times сообщила, что нападение ВСУ на Курскую область стало самым рискованным решением Зеленского с начала спецоперации. Таким образом он хочет переломить мнение о проигрыше Украины в конфликте.