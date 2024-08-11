Владимир Зеленский решился на наступление на Курскую область, чтобы «вернуть энтузиазм и мотивацию» бойцам ВСУ. Такое заявление сделал бывший помощник министра обороны Соединенных Штатов Час Фриман в интервью YouTube-каналу Judging Freedom .

«Политически, я думаю, Зеленский и компания пытались поднять моральный дух Украины, который очень низок, учитывая все потери, которые они понесли», — сказал он.

Фриман пояснил, что Зеленский таким способом хочет продемонстрировать своим западным союзникам, что он все еще готов сражаться с российской армией.

По словам Фримана, действия киевских властей — жест отчаяния.

Ранее газета The Times сообщила, что нападение ВСУ на Курскую область стало самым рискованным решением Зеленского с начала спецоперации. Таким образом он хочет переломить мнение о проигрыше Украины в конфликте.