Украина планирует масштабные провокации против России для вовлечения стран НАТО в прямой конфликт. Такое мнение высказал в социальной сети Х аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

Эксперт предположил, что украинское руководство находится в настолько отчаянном положении, что Киев может организовать атаку на Крымский мост. По его словам, это станет попыткой спровоцировать мощный ответ России.

«Киев отчаянно пытается вынудить Москву на ответные действия, которые вовлекут в конфликт европейские страны», — написал Кошкович.

Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки России заявили, что Украина готовит новую резонансную провокацию. По данным разведки, Украина планирует инсценировать российский ракетный удар по больнице или детскому саду.