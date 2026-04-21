Более 130 дронов атаковали Белгородскую область за сутки

Пять человек пострадали в Белгородской области за сутки при атаках БПЛА

За минувшие сутки боевики ВСУ атаковали территорию Белгородской области 133 беспилотниками, ранения получили пять местных жителей. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Поздно вечером в селе Замостье от удара дрона баротравму получила 19-летняя девушка. Оказали помощь, ее отпустили на амбулаторное лечение», — написал он.

Гладков добавил, что в Шебекине ранения при атаке беспилотников получили двое местных жителей. Их состояние глава региона не уточнил.

«В районе села Пуляевка в результате атаки дрона на автомобиль мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения спины и живота. Из села Солдатское бригада скорой доставляет мужчину с множественными осколочными ранениями, переломом ноги и ожогами лица», — заключил он.

С апреля 2022 года в Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности. С августа 2024-го в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации федерального характера.

Днем ранее ВСУ атаковали агрофирму в Курской области. Жертвой террористического удара стал один человек, еще трое получили ранения. Глава региона Александр Хинштейн призвал население сохранять бдительность.