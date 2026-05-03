ПВО за сутки сбила 740 беспилотников и четыре авиабомбы

Российские силы противовоздушной обороны за сутки уничтожили четыре управляемые авиабомбы, 740 беспилотников самолетного типа и один снаряд, выпущенный с помощью РСЗО HIMARS. Об этом сообщило Минобороны России в свежей сводке о проведении специальной военной операции.

В оборонном ведомстве также отметили, что авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по ряду объектов на территории Украины. Под огонь попали транспортная инфраструктура, используемая противником, склады боеприпасов, места хранения и подготовки к запуску беспилотников, а также пункты временного размещения украинских подразделений и иностранных наемников.

За ночь над регионами России дежурные средства противовоздушной обороны перехватили 334 дрона ВСУ.