За день на подлете к Московскому региону уничтожили более 180 украинских БПЛА

Собянин: за день на подлете к Московскому региону уничтожили 184 БПЛА ВСУ

Более 180 беспилотников ВСУ сбили на подлете к Московскому региону за день. Об этом в мессенджере «Макс» написал мэр Москвы Сергей Собянин.

«В период с 08:30 до 22:00 в сторону Московского региона летели 184 БПЛА. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 18 беспилотников уничтожены на подлете к Москве», — сообщил столичный градоначальник.

Собянин в мессенджере информировал жителей региона о работе сил противовоздушной обороны и оперативных бригад, выезжающих на места падения обломков.

За период с 08:00 до 20:00 российские системы ПВО сбили или подавили 304 украинских беспилотника. Атаке подверглись Белгородская, Брянская, Калужская, Курская, Орловская и Тульская области. Также БПЛА сбили над Московским регионом и акваторией Черного моря.