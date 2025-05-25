ПВО за ночь сбила 110 украинских беспилотников

Дежурные средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили над регионами России 110 украинских беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В течение ночи 25 мая дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 110 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявили в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что 16 БПЛА сбили над Тульской областью, еще 14 — над Калужской и Брянской областями. Также по 13 дронов уничтожили над Тверской областью и Московским регионом, а еще по 10 — над Курской и Белгородской областями.

Кроме того, восемь БПЛА сбили над Орловской областью, над Крымом — семь, два — над Смоленской областью, по одному — над Новгородской, Нижегородской и Липецкой областями.

Днем ранее два сотрудника МЧС пострадали при атаке беспилотника ВСУ в Белгородской области.