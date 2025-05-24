Два сотрудника МЧС пострадали при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

В Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника пострадали два сотрудника МЧС. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В субботу днем в поселке Борисовска сотрудники пожарно-спасательной части № 17 выехали на ликвидацию возгорания сухой травы после первой атаки беспилотника ВСУ.

При тушении произошла повторная целенаправленная атака. Два специалиста получили ранения, сейчас они в больнице. В МЧС подчеркнули, что пожарные не допустили распространения огня в сторону жилого сектора.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале отметил, что бойцы самообороны доставили командира отделения и водителя МЧС с осколочными ранениями в Борисовскую ЦРБ.

«Хочу поблагодарить сотрудников МЧС за работу. Несмотря на трудности, вы готовы прийти на помощь жителям Белгородской области. Благодарен каждому за личное мужество и пример, который вы подаете всем!» — написал он.

Ранее стало известно, что украинский беспилотник повредил трубопровод с природным газом на предприятии в Тульской области.