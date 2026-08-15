ПВО в зоне спецоперации сбила 17 ракет «Фламинго» и 1328 беспилотников
Минобороны заявило об уничтожении 1328 беспилотников в зоне СВО
Расположенные в зоне проведения спецоперации средства противовоздушной обороны уничтожили за минувшие сутки 1328 беспилотников, запущенных украинскими боевиками, перехватили 17 крылатых ракет «Фламинго», семь снарядов HIMARS и столько же управляемых авиабомб. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Группировки российских войск нанесли массированные удары по логистическим центрам и производствам дальнобойных беспилотников и безэкипажных катеров.
Также в зону поражения попали пункты дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 147 районах проведения специальной военной операции.
В субботу, 15 августа, Министерство обороны объявило об освобождении села Рыбальского в Запорожской области. В ведомстве заявили, что контроль над населенным пунктом взяли бойцы группировки войск «Восток», уничтожившие в ходе наступления до роты живой силы противника.