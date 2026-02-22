ПВО уничтожила летевший на Москву беспилотник

Силы ПВО уничтожили беспилотник, летевший в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в телеграм-канале .

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

В Минобороны России сообщили, что в течение ночи дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 86 украинских беспилотников самолетного типа.

Больше всего дронов сбили над Белгородской областью — 29 аппаратов, 14 — над Саратовской, по 11 — над Воронежской и Смоленской областями. Девять БПЛА уничтожили над Брянской областью, семь — над Курской, три — над Калужской. Еще по одному беспилотнику сбили над Крымом и Московским регионом.