ПВО уничтожила три беспилотника, летевших на Москву

Силы противовоздушной обороны уничтожили три беспилотника, летевших в сторону столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в MAX .

Сначала глава города проинформировал о двух сбитых дронах, позже — еще об одном.

«Сбит еще один БПЛА, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал мэр.

Информации о пострадавших и повреждениях пока нет.

За прошедшую ночь атаки дронами со стороны ВСУ усилились. Только за утро ПВО сбила 88 БПЛА над Астраханской, Брянской, Волгоградской областями, Кубанью и Ставропольем, Адыгеей, Черным и Азовским морями.