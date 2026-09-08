ПВО уничтожила 384 украинских беспилотника над регионами России за ночь

Силы противовоздушной обороны за прошедшую ночь уничтожили 384 беспилотника Вооруженных сил Украины над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны .

Дроны сбивали в ночь на вторник — с 20:00 7 сентября до 08:00 8 сентября. Беспилотники перехватывали над 15 регионами, включая Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Волгоградскую, Калужскую и Курскую области.

Также украинские БПЛА уничтожили над Липецкой, Тамбовской, Орловской, Ростовской, Саратовской и Смоленской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и акваторией Черного моря.

В Саратове при атаке дрона ВСУ пострадали 10 человек, в том числе трое детей. Шестерым понадобилась госпитализация.