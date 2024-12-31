ПВО уничтожила 19 украинских беспилотников над Брянской областью

Средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 19 беспилотников самолетного типа в Брянской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Александр Богомаз.

По его словам, разрушений и пострадавших нет.

«Очередную массированную атаку совершил враг по территории нашей области. Средства ПВО Минобороны перехватили и уничтожили 19 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Все цели уничтожены, все атаки отражены. Разрушений и пострадавших нет благодаря профессионализму наших доблестных защитников», — написал глава региона.

Ранее 31 декабря силы ПВО перехватили два беспилотника в районе Севастополя. Губернатор Михаил Развожаев отмечал, что воздушные цели уничтожили над морской акваторией, но призвал население все равно соблюдать бдительность. По его словам, обстановка полностью под контролем.