ПВО сбила 245 украинских беспилотников над регионами России 2 августа

Минобороны сообщило об уничтожении 245 беспилотников ВСУ над регионами России

Дежурные средства противовоздушной обороны сбили 245 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами в течение воскресенья, 2 августа. Такие данные привела пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что речь идет о периоде с 08:00 до 20:00.

Беспилотники перехватили в воздушном пространстве Брянской, Белгородской и Курской областей.

Также средства противовоздушной обороны сработали в Калужской, Кировской, Липецкой, Орловской, Омской, Самарской и Тульской областях.

Кроме того, летательные аппараты ликвидировали в Московском регионе, Краснодарском и Пермском краях, Крыму, Башкортостане, Ханты-Мансийском автономном округе и над акваторией Черного моря.

В ночь на воскресенье, 2 августа, средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над российскими регионами 635 украинских беспилотников.

По данным Минобороны, вражеские летательные аппараты пытались атаковать районы Брянской, Курской и Белгородской областей.

Также беспилотники уничтожили в Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской и Тульской областях, Московском регионе, Крыму, Краснодарском крае и над акваториями Азовского и Черного морей.