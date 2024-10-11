В течение ночи средства противовоздушной обороны сбили 10 украинских дронов над четырьмя регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
«Дежурные средства ПВО уничтожили десять украинских беспилотных летательных аппаратов. Четыре перехватили над территорией Ростовской области, два БПЛА уничтожены над территорией Брянской области, три БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области и один БПЛА — над территорией Курской области», — заявили в Минобороны.
Ранее оператор российского FPV-дрона продемонстрировал снайперскую точность и попал БПЛА прямо в голову мехводу украинского бронетранспортера. В итоге машина потеряла управление, сошла с трассы и рухнула в воронку, после чего начался пожар.
Двух депутатов ЛДПР захотели выгнать из Госдумы
Появилось видео с Путиным в Ашхабаде
МИД Украины призвал Туркменистан «арестовать» Путина во время визита в Ашхабад
Два грузовых поезда столкнулись в Челябинской области, есть пострадавший
Средства ПВО сбили 10 украинских БПЛА над четырьмя регионами России
Алаудинов заявил о крахе фронта для ВСУ на 10 участках
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте