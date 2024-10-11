Средства ПВО сбили 10 украинских БПЛА над четырьмя регионами России

В течение ночи средства противовоздушной обороны сбили 10 украинских дронов над четырьмя регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«Дежурные средства ПВО уничтожили десять украинских беспилотных летательных аппаратов. Четыре перехватили над территорией Ростовской области, два БПЛА уничтожены над территорией Брянской области, три БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области и один БПЛА — над территорией Курской области», — заявили в Минобороны.

Ранее оператор российского FPV-дрона продемонстрировал снайперскую точность и попал БПЛА прямо в голову мехводу украинского бронетранспортера. В итоге машина потеряла управление, сошла с трассы и рухнула в воронку, после чего начался пожар.