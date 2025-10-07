ПВО сбила летевший на Москву беспилотник

Средства противовоздушной обороны сбили беспилотник на подлете к Москве. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.

Других подробностей глава города не привел.

Ранее об атаке дронов сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он уточнил, что обломки сбитого БПЛА выбили окна в 15 квартирах в Старом Осколе, во дворе посекло 20 автомобилей. Предварительно, пострадавших и погибших не было. На место отправили сотрудников оперативных служб.