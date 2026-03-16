ПВО сбила еще шесть беспилотников, летевших на Москву

Силы противовоздушной обороны уничтожили еще шесть беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале .

В 12:44 он написал, что системы ПВО отразили атаку двух дронов, летевших к Москве. Позднее уничтожили еще три беспилотника. Спустя несколько минут, в 13:05 появилось сообщение, что средства противовоздушной обороны ликвидировали один БПЛА. На местах падения обломков во всех случаях работают специалисты экстренных служб.

Согласно сообщениям мэра, опубликованным 15 марта, на подлете к Москве системы ПВО сбили еще 54 беспилотника. Кроме того, 42 БПЛА ликвидировали в период с 02:00 до 11:00 16 марта. За двое суток на подлете и на втором рубеже удалось сбить 250 беспилотников противника.