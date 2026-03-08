ПВО сбила еще один беспилотник, летевший на Москву

Системы противовоздушной обороны уничтожили беспилотник, который направлялся к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале .

Дрон сбили на подлете к городу. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Сегодня уже были попытки атак беспилотников на Москву. В 17:35 Собянин написал, что силы ПВО Министерства обороны России сбили БПЛА, направлявшийся к столице. Спустя несколько минут он сообщил об уничтожении еще одного беспилотника, летевшего в сторону Москвы. На местах падения фрагментов также работали экстренные службы.

По данным оборонного ведомства, в ночь на 8 марта системы ПВО перехватили и уничтожили над регионами России 72 беспилотника ВСУ.