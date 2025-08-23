ПВО сбила беспилотник, летевший на Москву

Силы ПВО сбили беспилотный летательный аппарат, летевший в сторону российской столицы. Об это сообщил мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале .

«Силы ПВО Минобороны сбили один беспилотник, летевший на Москву», — говорится в сообщении.

По словам градоначальника, на месте падения обломков дрона работают оперативные службы.

Информации о пострадавших или разрушениях на данный момент не поступало.

Тем временем в Ленобласти ввели режим повышенной готовности из-за БПЛА. Распоряжение отдал глава региона Александр Дрозденко. Он попросил жителей региона не посещать пока общественные места и не подходить близко к предприятиям, а также к промышленным зонам.