Два человека пострадали в результате массированной атаки украинских БПЛА на Кубань

Кондратьев: в результате атаки дронов ВСУ на Кубань пострадали два человека

В результате массированной атаки ВСУ на Краснодарский край в ночь на воскресенье, 15 февраля, есть раненые. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев в телеграм-канале .

По словам губернатора, пострадали как минимум двое местных жителей.

«По имеющейся сейчас информации, ранены два человека — их оперативно госпитализировали», — написал Кондратьев.

Он добавил, что врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Больше всего разрушений зафиксировали в поселке Волна под Анапой: повреждения получили резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы. Последствия атаки есть и в Сочи. Мэр города Андрей Прошунин уточнил, что в одном из садовых товариществ в районе Мамайки взрывная волна выбила окна в частном доме.