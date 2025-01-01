ПВО сбила 19 дронов ВСУ над российскими регионами

Российские военные уничтожили 19 украинских БПЛА над Белгородской, Курской, Воронежской, Брянской и Ростовской областями. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В период с 17:30 до 20:00 по московскому времени дежурные средства ПВО уничтожили 19 украинских беспилотных летательных аппаратов», — отметили в сообщении.

По данным ведомства, 10 дронов обнаружили и ликвидировали над территорией Белгородской области, еще три — над Курской областью. Также два беспилотника сбили в небе над Воронежской областью и по два БПЛА — над Брянской и Ростовской областями.

Накануне губернатор Александр Богомаз сообщил о перехвате 19 беспилотников ВСУ в Брянской области. Пострадавших среди мирного населения нет.

Также украинские боевики атаковали дронами нефтебазу под Смоленском, после этого произошло возгорание. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар.