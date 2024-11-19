ПВО сбила 11 украинских беспилотников над Брянской областью

Российские средства ПВО пресекли очередную попытку киевского режима атаковать объекты на территории страны. Военные уничтожили 11 беспилотников Украины над Брянской областью, сообщили в Минобороны.
«С 18:00 до 19:00 пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — отметили в ведомстве.
Об успешной работе ПВО заявил в Telegram-канале и губернатор Брянской области Александр Богомаз. Он подчеркнул, что пострадавших и разрушений нет, на местах работают оперативные службы.