ПВО сбила 10 беспилотников над Крымом

ПВО за ночь уничтожила и перехватила 14 украинских беспилотников

Российские средства ПВО за прошедшую ночь сбила 10 украинских беспилотников над Крымом и четыре — над Ростовской областью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В течение прошедшей ночи ПВО пресекла попытки киевского режима совершить террористические атаки c использованием беспилотников самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — заявили в ведомстве.

Кроме того, морская авиация Черноморского флота в акватории уничтожила четыре безэкипажных катера ВСУ, которые следовали в направлении Крыма.

Ранее в оборонном ведомстве уточнили, за сутки военные предотвратили удары 23 беспилотниками по регионам России.