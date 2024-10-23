ПВО сбила 10 беспилотников над Крымом

Российские средства ПВО за прошедшую ночь сбила 10 украинских беспилотников над Крымом и четыре — над Ростовской областью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
«В течение прошедшей ночи ПВО пресекла попытки киевского режима совершить террористические атаки c использованием беспилотников самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — заявили в ведомстве.
Кроме того, морская авиация Черноморского флота в акватории уничтожила четыре безэкипажных катера ВСУ, которые следовали в направлении Крыма.