ПВО России за три часа уничтожила больше десятка украинских беспилотников

Дежурные средства противовоздушной обороны ВС России за три вечерних часа перехватили и уничтожили 13 украинских беспилотников самолетного типа над территориями четырех российских регионов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

Воздушная атака произошла в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени. Восемь дронов сбили над Ростовской областью, еще два над Брянской областью.

Два беспилотника уничтожили над территорией Республики Крым. Один летательный аппарат сбили над Курской областью.

Ранее Минобороны сообщило, что российские системы противовоздушной обороны за прошедшие сутки нейтрализовали в зоне спецоперации 31 снаряд HIMARS и две управляемые авиабомбы ВСУ.