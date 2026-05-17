ПВО продолжает отражать атаку БПЛА, с начала ночи сбито 74 беспилотника, летевших на Москву

За ночь над Москвой и областью силы ПВО сбили 74 беспилотника, летевших на столицу. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Первые 10 дронов уничтожили сразу после полуночи. Сейчас силы ПВО Минобороны России продолжают отражать атаки беспилотных средств.

На местах падения обломков зафиксированы незначительные повреждения, уточнил мэр столицы. Везде работают специалисты экстренных служб. Пострадавших, по предварительным данным, в результате атак нет.

Ранее Минобороны России сообщило, что всего за пять часов 16 мая силы ПВО перехватили и уничтожили 89 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами.