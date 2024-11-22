Взорвался и рухнул в лес. Жители Москвы заметили в небе похожий на БПЛА объект

Источник 360.ru: в ТАО Москвы у поселка Киевский взорвался и рухнул БПЛА

Жители Троицкого административного округа заметили в небе объект, похожий на беспилотник. Он взорвался и рухнул в лес недалеко от рабочего поселка Киевский, сообщил источник 360.ru.

Вызов в экстренные службы поступил 22 ноября в 21:19. Один очевидец рассказал, как по небу пролетело и взорвалось что-то маленькое, началось задымление. Другой свидетель заметил предполагаемый дрон в районе Бекасово в лесу недалеко от поселения Яковлевского. По его словам, летевший объект взорвался в небе и упал в лес, пошел дым.

Источник 360.ru сообщил, что оперативные службы прибыли к указанному месту и приступили к поискам.

Минувшей ночью военные сбили над Россией 23 украинских беспилотника. Из них 12 дронов засекли в Брянской области, девять — в Калужской, два — в Курской.