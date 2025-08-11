ВСУ продолжили атаковать Москву беспилотниками утром 11 августа. В период с 09:35 до 10:01 силы противовоздушной обороны сбили четыре БПЛА. Данные об этом публиковал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Минувшей ночью силы ПВО уничтожили два украинских БПЛА. Обошлось без пострадавших. На место падения обломков дронов оперативно направили экстренные службы.

Сейчас вся информация о последствиях ликвидации БПЛА уточняется.

UPD: в 10:14 Собянин сообщил об уничтожении еще одного беспилотника, атаковавшего Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее источник киевского Telegram-канала «Легитимный» отметил, что на Банковой готовы запускать по России буквально все, что угодно. Так президент Украины Владимир Зеленский старается раскачать ситуацию и добиться эскалации перед возможной заморозкой конфликта.