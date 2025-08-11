Атаки на НПЗ оплачивают отдельно: почему Банковая запускает по России «буквально все»

Фото: РИА «Новости»

Украина пытается атаковать Россию дронами практически ежедневно. Накануне налету впервые с начала СВО подверглась Республика Коми. ВСУ использовали при этом польские беспилотники FlyEye. За минувшую ночь силы ПВО уничтожили 32 дрона, два из них — над Московским регионом. Источник киевского Telegram-канала «Легитимный» предупреждает, что сейчас Банковая запускает по российским регионам «буквально все, что есть». При этом преследуют Зеленский и компания сразу две цели.

«Наш источник сообщает, что Банковая запускает буквально все, что есть по России. Все дальнобойные дроны приходящие из-за бугра, и собирающиеся сейчас в Украине, сразу запускаются. Уже нет какого-то плана или стратегии», — подчеркнул источник «Легитимного».

Целей, по его словам, у Киева сейчас по большому счету две: раскачать ситуацию и нанести как можно сильнее экономический урон, перед возможным замораживанием конфликта.

Если рассмотреть отдельно попытки атак на НПЗ, продолжил он, то в этом случае удары конкретно «кое-кто заказывает и даже оплачивает».

«Многие считают, что, это инфраструктурная война 3.0, с помощью которой Зеленский хочет раскачать эскалацию», — пояснил собеседник канала.

Глобалистам и Зеленскому не выгодно заканчивать украинский кризис, а значит они пойдут на все, чтобы продлить войну.

Telegram-канал «Легитимный»

Атака польскими FlyEye на Коми

В свете заявления источника «Легитимного» нельзя не сказать об атаке ВСУ на Республику Коми в минувшее воскресенье. Под удар регион попал впервые с начала специальной военной операции.

«Предварительно, налет шел польскими БПЛА FlyEye, запущенными из Черниговской области», — рассказал источник Mash.

Взрывы слышали над Ухтой — это в 1700 км от Украины. По городу объявляли тревогу.

Интересно

Двухметровые польские беспилотники FlyEye могут находиться в воздухе от полутора часов на скорости 120 километров в час на высоте до 3500 м и нести нагрузку до четырех килограммов. Такие БПЛА оснащают камерами и тепловизорами для разведки, наблюдения и наведения.

«Лютые» на подлете к Москве

Минувшей ночью в Подмосковье, по информации Shot, прогремели не менее пяти взрывов: система ПВО сбила украинский беспилотник «Лютый» на подлете к столице.

По словам очевидцев, взрывы начали греметь в районе 00:30. Звучи пролета дрона слышали в районе села Софьино и в городах Бронницы и Раменское.

Около 00:40 мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении летевшего на город беспилотника. А в 00:48 градоначальник опубликовал еще один пост о еще одном сбитом БПЛА.

Сколько БПЛА сбили над Россией ночью 11 августа

В понедельник утром Минобороны опубликовало сводку по перехваченным и уничтоженным украинским беспилотникам. В общей сложности в течение ночи дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 32 БПЛА самолетного типа.

Больше всего (семь дронов) уничтожили над Белгородской областью, по пять БПЛА — над Брянской и Калужской областями, четыре БПЛА сбили над Крымом, по два БПЛА — над Московским регионом, Орловской, Курской, Воронежской и Рязанской областями, один дрон сбили над Тульской областью.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте