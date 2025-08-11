Атаки на НПЗ оплачивают отдельно: почему Банковая запускает по России «буквально все»
Украина пытается атаковать Россию дронами практически ежедневно. Накануне налету впервые с начала СВО подверглась Республика Коми. ВСУ использовали при этом польские беспилотники FlyEye. За минувшую ночь силы ПВО уничтожили 32 дрона, два из них — над Московским регионом. Источник киевского Telegram-канала «Легитимный» предупреждает, что сейчас Банковая запускает по российским регионам «буквально все, что есть». При этом преследуют Зеленский и компания сразу две цели.
«Наш источник сообщает, что Банковая запускает буквально все, что есть по России. Все дальнобойные дроны приходящие из-за бугра, и собирающиеся сейчас в Украине, сразу запускаются. Уже нет какого-то плана или стратегии», — подчеркнул источник «Легитимного».
Целей, по его словам, у Киева сейчас по большому счету две: раскачать ситуацию и нанести как можно сильнее экономический урон, перед возможным замораживанием конфликта.
Если рассмотреть отдельно попытки атак на НПЗ, продолжил он, то в этом случае удары конкретно «кое-кто заказывает и даже оплачивает».
«Многие считают, что, это инфраструктурная война 3.0, с помощью которой Зеленский хочет раскачать эскалацию», — пояснил собеседник канала.
Глобалистам и Зеленскому не выгодно заканчивать украинский кризис, а значит они пойдут на все, чтобы продлить войну.
Telegram-канал «Легитимный»
Атака польскими FlyEye на Коми
В свете заявления источника «Легитимного» нельзя не сказать об атаке ВСУ на Республику Коми в минувшее воскресенье. Под удар регион попал впервые с начала специальной военной операции.
«Предварительно, налет шел польскими БПЛА FlyEye, запущенными из Черниговской области», — рассказал источник Mash.
Взрывы слышали над Ухтой — это в 1700 км от Украины. По городу объявляли тревогу.
Интересно
«Лютые» на подлете к Москве
Минувшей ночью в Подмосковье, по информации Shot, прогремели не менее пяти взрывов: система ПВО сбила украинский беспилотник «Лютый» на подлете к столице.
По словам очевидцев, взрывы начали греметь в районе 00:30. Звучи пролета дрона слышали в районе села Софьино и в городах Бронницы и Раменское.
Около 00:40 мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении летевшего на город беспилотника. А в 00:48 градоначальник опубликовал еще один пост о еще одном сбитом БПЛА.
Сколько БПЛА сбили над Россией ночью 11 августа
В понедельник утром Минобороны опубликовало сводку по перехваченным и уничтоженным украинским беспилотникам. В общей сложности в течение ночи дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 32 БПЛА самолетного типа.
Больше всего (семь дронов) уничтожили над Белгородской областью, по пять БПЛА — над Брянской и Калужской областями, четыре БПЛА сбили над Крымом, по два БПЛА — над Московским регионом, Орловской, Курской, Воронежской и Рязанской областями, один дрон сбили над Тульской областью.