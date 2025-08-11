Атаки на НПЗ оплачивают отдельно: почему Банковая запускает по России «буквально все»

Украина пытается атаковать Россию дронами практически ежедневно. Накануне налету впервые с начала СВО подверглась Республика Коми. ВСУ использовали при этом польские беспилотники FlyEye. За минувшую ночь силы ПВО уничтожили 32 дрона, два из них — над Московским регионом. Источник киевского Telegram-канала «Легитимный» предупреждает, что сейчас Банковая запускает по российским регионам «буквально все, что есть». При этом преследуют Зеленский и компания сразу две цели.

«Наш источник сообщает, что Банковая запускает буквально все, что есть по России. Все дальнобойные дроны приходящие из-за бугра, и собирающиеся сейчас в Украине, сразу запускаются. Уже нет какого-то плана или стратегии», — подчеркнул источник «Легитимного».

Целей, по его словам, у Киева сейчас по большому счету две: раскачать ситуацию и нанести как можно сильнее экономический урон, перед возможным замораживанием конфликта.

Если рассмотреть отдельно попытки атак на НПЗ, продолжил он, то в этом случае удары конкретно «кое-кто заказывает и даже оплачивает».

«Многие считают, что, это инфраструктурная война 3.0, с помощью которой Зеленский хочет раскачать эскалацию», — пояснил собеседник канала.