ПВО и Черноморский флот отразили атаку беспилотников на Севастополь

В Севастополе силы ПВО сбили 14 беспилотников

Фото: РИА «Новости»

В ночь на 19 марта Украина попыталась атаковать Севастополь дронами. Как сообщил в телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев, ПВО и Черноморский флот уничтожили уже 14 беспилотников ВСУ.

Сигнал воздушной тревоги в Севастополе Развожаев объявил в 00:06. Через 15 минут губернатор рассказал, что ПВО и мобильные огневые группы уничтожили три воздушных целей, все над морем.

Уже в 01:30 глава Севастополя сообщил и о других деталях атаки. Удары дронов Украина нацелила на разные районы города.

Обломки сбитых беспилотников упали в черте Севастополя и пригородах. Они вызвали несколько пожаров. По предварительной информации, никто не пострадал.

Спасательные службы города работают на нескольких участках:

На все места происшествий оперативно выехали пожарные расчеты и спецслужбы. Власти города призвали жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

В ночь на 18 марта ВСУ атаковали беспилотниками и Краснодарский край. Обломки дронов повредили несколько жилых домов. В Краснодаре погибла молодая девушка.

