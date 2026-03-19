ПВО и Черноморский флот отразили атаку беспилотников на Севастополь

В ночь на 19 марта Украина попыталась атаковать Севастополь дронами. Как сообщил в телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев, ПВО и Черноморский флот уничтожили уже 14 беспилотников ВСУ.

Сигнал воздушной тревоги в Севастополе Развожаев объявил в 00:06. Через 15 минут губернатор рассказал, что ПВО и мобильные огневые группы уничтожили три воздушных целей, все над морем.

Уже в 01:30 глава Севастополя сообщил и о других деталях атаки. Удары дронов Украина нацелила на разные районы города.

Обломки сбитых беспилотников упали в черте Севастополя и пригородах. Они вызвали несколько пожаров. По предварительной информации, никто не пострадал.

Спасательные службы города работают на нескольких участках:

Парк Победы: обломки упали на крышу здания с апартаментами, возникло небольшое возгорание.

Район Фиолента: из-за падения частей дрона загорелся частный жилой дом. На Фиолентовском шоссе также загорелась трава и одно из промышленных зданий.

Стрелецкая бухта: здесь вспыхнула сухая трава.

На все места происшествий оперативно выехали пожарные расчеты и спецслужбы. Власти города призвали жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

В ночь на 18 марта ВСУ атаковали беспилотниками и Краснодарский край. Обломки дронов повредили несколько жилых домов. В Краснодаре погибла молодая девушка.