Казачьи бригады освободили Северск в ДНР

Российские казачьи бригады контролируют более 99% Северска в ДНР, можно говорить об освобождении города. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Казаки рассказали, что одними из первых вошли в город и разгромили 81-ю отдельную аэромобильную бригаду ВСУ. Сейчас Северск зачищают от разрозненных остатков противника и разминируют.

Официально Министерство обороны пока не подтверждало освобождение города.

Накануне военкор Юрий Котенок писал, что подразделения «Южной» группировки войск перешли железную дорогу, разделяющую город на западную и восточную части, и форсируют реку Бахмутка. Часть групп работали уже к западу от города. Таким образом, по его словам, счет боям в Северске пошел на дни.