Путину доложили о скором уничтожении оставшихся боевиков ВСУ в Курской области

Временно исполняющий обязанности командира 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота доложил президенту России Владимиру Путину о том, что последние разрозненные группы украинских военных методично уничтожаются российскими силами в Курской области. Видео доклада опубликовал Первый канал .

«Товарищ Верховный главнокомандующий, в настоящий момент овладели населенным пунктом Горналь, закрепились на улицах. Населенный пункт находится под нашим контролем полностью. Осуществляем зачистку находящихся на юге и западе от населенного пункта Горналь лесных массивов. В ближайшее время все разрозненные группы противника будут уничтожены», — сказал врио комбрига.

Операция по освобождению Курской области от ВСУ официально завершилась 26 апреля. Об этом Путину доложил начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов.