Более трех тысяч курян выехали из приграничья за последние сутки

МЧС: из Курской области за сутки эвакуировали более 3,2 тысячи человек за сутки

Порядка 3,2 тысячи жителей Курской области эвакуировали за минувшие сутки из опасных районов. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МЧС Артем Шаров, его процитировал «Интерфакс» .

Представитель ведомства уточнил, что в озвученное им число входят как эвакуировавшиеся в составе организованных колонн, так и покинувшие территорию самостоятельно. Шаров добавил, что в российских регионах организовали 197 пунктов временного размещения. В них находятся примерно 10 тысяч человек, в том числе три тысячи детей.

В самой Курской области развернули 94 ПВР, в них переселились около семи тысяч курян.

Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов и начальник Главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской отчитались президенту Владимиру Путину о ситуации в Курской области. Они рассказали, как российские войска противостоят ВСУ, а также прокомментировали достигнутые результаты спецоперации.