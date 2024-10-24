Путин предупредил о риске полномасштабной войны на Ближнем Востоке
Ближний Восток оказался на грани полномасштабной войны. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании саммита БРИКС в Казани.
«Россия выступает против любых террористических проявлений с любой стороны конфликта на Ближнем Востоке», — подчеркнул российский лидер.
Он отметил, что за время боев в секторе Газа погибли более 40 тысяч человек, в основном мирные жители. Путин призвал запустить комплексный политический процесс для урегулирования ситуации и помочь пострадавшим.
Также глава государства назвал ситуацию в регионе обострением застарелого конфликта, который не удается решить десятилетиями. Без восстановления исторической справедливости на палестинских территориях восстановить мир невозможно, подчеркнул он.