Путин предупредил о риске полномасштабной войны на Ближнем Востоке

Ближний Восток оказался на грани полномасштабной войны. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании саммита БРИКС в Казани.

«Россия выступает против любых террористических проявлений с любой стороны конфликта на Ближнем Востоке», — подчеркнул российский лидер.

Он отметил, что за время боев в секторе Газа погибли более 40 тысяч человек, в основном мирные жители. Путин призвал запустить комплексный политический процесс для урегулирования ситуации и помочь пострадавшим.

Также глава государства назвал ситуацию в регионе обострением застарелого конфликта, который не удается решить десятилетиями. Без восстановления исторической справедливости на палестинских территориях восстановить мир невозможно, подчеркнул он.