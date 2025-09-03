Путин заявил о возможности договориться о прекращения конфликта на Украине

Фото: РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что договориться о приемлемом для всех сторон варианте прекращения конфликта на Украине возможно. Об этом он заявил президент  на пресс-конференции по итогам визита в Пекин.

«Если здравый смысл все-таки восторжествует, то договориться о приемлемом варианте прекращения этого конфликта можно», — сказал Путин.

Глава государства напомнил, что еще в 2022 году Москва предлагала Киеву вывести войска с юго-востока страны и завершить боевые действия. Эти предложения, по его словам, тогда не вызвали отторжения у украинской стороны, однако все попытки России решить вопрос мирно были сорваны.

Путин, добавив, что в случае невозможности урегулирования переговорным путем Москве придется решать поставленные задачи вооруженным способом.

Он отметил, что расслабляться в ходе специальной военной операции недопустимо. По словам президента, Украина пытается «затыкать дыры» на линии боевых действий, перебрасывая туда свои силы, однако Вооруженные силы страны не способны вести полноценные наступательные действия.

