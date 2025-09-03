Путин заявил о «свете в конце тоннеля» по украинскому урегулированию

Президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам визита в Китай, что видит «свет в конце тоннеля» по урегулированию ситуации на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Посмотрим, как будет складываться ситуация», — добавил он.

При этом глава государства отметил, что Россия не раз предлагала Украине мирные пути решения конфликта. Он считает, что достичь целей спецоперации было бы лучше через переговоры.

Также Путин похвалил работу группы под руководством своего помощника Владимира Мединского, назвав ее примером сдержанности и профессионального подхода.

Перед этим российский лидер заявил, что СВО может завершиться, если «здравый смысл восторжествует» и удастся заключить мир с учетом интересов России.