Путин заявил о переломе боевой ситуации в зоне спецоперации

Действующие в зоне проведения специальной военной операции российские войска добились перелома на поле боя и полностью перехватили стратегическую инициативу. Об этом в ходе расширенного заседания коллегии министерства обороны заявил президент России Владимир Путин.

Он подчеркнул, что это обеспечили проявившие настоящий героизм российские военные.

«Благодаря такому отношению к судьбам своей страны, к судьбам своих детей у нас и происходит то, о чем я сказал, и то, о чем министр говорил: это перелом на линии боевого соприкосновения и полный перехват стратегической инициативы», — заявил Путин.

В ходе своего выступления на расширенном заседании коллегии министерства обороны президент России заявил, что 2024 год стал знаковым для достижения целей специальной военной операции. Глава государства напомнил, что российские войска в 2024 году освободили 189 населенных пунктов и выполнили поставленные задачи, несмотря на все сложности.