Путин заявил о необходимости обеспечить мир в приграничье

Долг российской армии выгнать противника с территории Курской области и защитить мирных граждан. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Он указал на необходимость прекратить страдания людей, которые проживают в приграничной территории.

«Священный долг ВС России сделать все, чтобы выбросить противника с этих территорий и надежно защитить граждан», — указал президент.

По его словам, ВСУ, совершив атаку на Курскую область, хотели заставить российских военных остановить наступление в Донецкой Народной Республике, но у них ничего не получилось.

«Цель противника заключалась в том, чтобы заставить Вооруженные силы России нервничать, суетиться и перебрасывать войска с одного участка фронта на другой, остановив тем самым наступление в Донецкой Народной Республике. Однако у них ничего не получилось», — подчеркнул глава государства.

Путин добавил, что ВСУ навредили сами себе, перебросив в Курскую область подразделения и ослабив ключевые направления. Тем временем ВС России смогли ускорить наступательные операции. Также президент указал на большие приобретения за счет наступления российских военных, которые теперь исчисляются «не метрами, а квадратными километрами».

«Противник несет огромные потери и в живой силе, и в технике. Это чревато разрушением фронта на важных направлениях, а также может привести к утрате боеспособности ВСУ. Именно этого мы и добиваемся», — заключил он.

Ранее президент заявил, что после урегулирования конфликта с Украиной, Россия будет внимательно вести дела с этой страной и Западом, а также искать такие формы и гарантии.