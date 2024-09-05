При урегулировании конфликта с Украиной Россия будет искать работающие гарантии

Путин: РФ будет искать работающие гарантии в диалоге с Западом и Украиной

Россия будет внимательно вести дела с Украиной и Западом при урегулировании конфликта и искать такие формы и гарантии, которые будут работать. Об этом во время пленарного заседания Восточного экономического форума заявил президент Владимир Путин.

«Да, мы понимаем, с кем мы имеем дело и люди, которые не ценят и без всякого интереса относятся к интересам других стран и народов, такие люди, к сожалению, есть», — подчеркнул он.

Некоторые иностранные высокопоставленные лица легко нарушают все взятые на себя обязательства, поэтому России придется искать такие формы, которые будут работать, добавил Путин. По его словам, главной гарантией безопасности является рост экономики, военного потенциала страны, а также стабильные отношения с партнерами.

Ранее российский лидер назвал представителей власти Украины «инопланетянами и иностранцами». По его мнению, они совершенно не думают о судьбе страны.